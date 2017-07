Hadde tyvegods i bagasjen

To menn fra Hviterussland er dømt til syv måneder i fengsel for grovt heleri av stjålne varer for 100 000 kroner. Tollere i Kongsvinger fattet mistanke om at de var mobile vinningskriminelle, blant annet fordi de hadde med seg en svært kraftig magnet som kan brukes ved butikktyverier. Da tollere sjekket mennene på Torp Sandefjord lufthavn, ble de stjålne varene funnet i bagasjen deres.