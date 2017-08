Gleditsch kan vie folk

Ordføreren i Sandefjord kan nå vie folk selv. Kommunen har tatt over ansvaret for borgerlige vielser og Bjørn Ole Gleditsch er en av fem som nå får ansvaret for å gjennomføre vielsene, skriver Sandefjords Blad. Ordføreren er klar på at dette er en oppgave som slettes ikke har stått særlig høyt på ønskelista hans. – Vi vet jo ikke hvor mye tid dette vil ta. Det ligger også litt utenfor politikken å vie folk og dette er spesielt, sier Gleditsch til avisa.