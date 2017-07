Gashi tilbake i Ørn

Fotballspilleren Ardian Gashi går fra eliteserieklubben Odd til Ørn i tredjedivisjon. Det melder hortensklubben på sin Facebook-side. 36-åringen, som står med 14 landskamper for Norge og blant annet har spilt for Vålerenga og Brann, har skrevet under på en kontrakt som varer ut neste sesong.