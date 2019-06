Full forvirring om e-bøker

Av 6000 utgitte norske e-lydbøker, kan bibliotekene kun tilby brukerne sine et begrenset utvalg. Per januar 2019 er det kun 400 titler, ifølge Bibliotekarforbundet.

Forlagene ønsker å tjene penger på strømmetjenester, mens bibliotekene ønsker at alle skal ha tilgang til mest mulig digitalt lesestoff.



Partene har tidligere forsøkt å komme til en enighet, men foreløpig har ikke Forleggerforeningen kunnet gå god for Nasjonalbibliotekets forslag til løsning.

Bibliotekene må beklage

Det blir etterspurt flere e-boktitler enn det Tønsberg og Nøtterøy bibliotek kan tilby. Tone Moseid og hennes ansatte opplever stadig å måtte beklage seg ovenfor brukerne sine.

ØNSKER E-BØKER: Biblioteksjef Tone Moseid

– Det ikke er oss det står på, vi skulle veldig gjerne kjøpt inn flere bøker. Foreløpig må vi vente til forlagene faktisk synes det er greit å selge dem til bibliotek, forklarer Moseid.

Hun mener det er viktig at flere e-lydbøker og e-bøker kommer på plass, for å unngå at biblioteket ikke mister sin hovedoppgave i samfunnet.

– Biblioteket har en rolle med å bygge ned, ikke bare sosiale og økonomiske skiller i samfunnet, men også de digitale. Det er viktig at biblioteket kan tilby alle uttrykk, enten de sitter fast på en plastskive, eller er en streamingtjeneste.

Frustrert minister

En annen som deler Moseids bekymring og frustrasjon over situasjonen er Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

BEKYMRET: Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

– Jeg skal innrømme at jeg også er ganske frustrert, for vi vet at bibliotekene har vært så viktig i Norge for å utjevne sosiale forskjeller. De skal sørge for spredning av litteratur, men også sørge for at nordmenn er blant de mest lesende i verden.

Ministeren frykter at forlagene nå vil «sakke akterut og bli gammeldagse i tankegangen sin».

– De tror kanskje at markedsandelene deres ødelegges, fordi vi har en gratis tjeneste i Norge som heter bibliotek.

Kan ta tid

Direktør i forleggerforeningen, Kristenn Einarsson, forklarer at ny teknologi kombinert med nye omsetningsformer, gjør det vanskelig å finne en løsning.

TÅLMODIGHET: Direktør for Forleggerforeningen, Kristenn Einarsson

– I Norge finnes det jo store strømmetjenester som er et veldig bra tilbud til alle som vil ha fri tilgang til e-bøkene. (...) Det er vel aldri tenkt at bibliotekene skulle være folks hovedkilde til leserkonsum, men det er et viktig supplement, mener Einarsson.

Han sier at forlagene venter på at Nasjonalbiblioteket skal komme med et nytt forslag til en løsning, og at folk må smøre seg med tålmodighet.

– I Norge har vi en veldig god tradisjon på at vi ender opp med å finne gode løsninger. Vi bruker litt tid, men da får folk smøre seg med tålmodighet til løsningen er på plass.