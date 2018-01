Frykter trusler mot landets vannforsyninger

Alle landets politidistrikt samt Kripos, Politiets utlendingsenhet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste har i dag fått varsel fra Nordland politidistrikt etter innbrudd og funn av pulverrester i vannforsyningsanlegget i Bodø.

Hos Vestfold vann bekrefter daglig leder Tanja Breyholtz at de har økt beredskapen på oppfordring fra Fylkesmannen.

NRK har også vært i kontakt med fylkesberedskapssjefen i Vestfold, Jan Helge Kaiser, som

Jan Helge Kaiser, fylkesberedskapssjef i Vestfold Foto: Arne Fredrik Næss / NRK

sier meldingen fra Nordland politidistrikt har ført til at de har gått ut til vannverket i Vestfold og bedt dem kontrollere sine reservoar.

– Vi har også bedt vannverket øke tilsynet inntil situasjonen i Bodø er avklart, sier Kaiser.

Fylkesberedskapssjefen henviser til politiet. Der forteller informasjonssjef Torgny Alstad at dette ikke er en sak for politiet og at de har videreformidlet informasjonen de sitter på til Fylkesmannen.

I Bodø er vannreservoaret nå stengt ned mens etterforskingen pågår. All vannforsyning i kommunen kommer nå fra Heggmoen.