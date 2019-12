Frykter trafikkaos etter steinras på E18

Fredag kveld gikk det et massivt steinras ved innkjøringen til Larviktunnelen, litt sør for Bommestadkrysset.

Nå forventer Vegvesenet betydelig kø når folk skal på jobb på mandag.

– Vi antar at det blir betydelig kø og oppfordrer lokale til å sykle og ta kollektivtrafikk, sier Trond Haugstad, prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Vegvesenet anbefaler de som kommer langveisfra, både fra sør og nord, å reise via Skien.

Jobber på spreng

Vestfold-direktør i Vegvesenet, Tore Kaurin sier det jobbes på spreng for å kunne åpne nordgående løp på E18 for trafikk i begge retninger relativt raskt.

På grunn av usikkerhet rundt fjellmassene på stedet, blir sørgående løp holdt stengt inntil videre.

– I dag har vi boret og boltet fjellpartiet ved siden av det vi skal sprenge ned, sier Kaurin.

Vegvesenet må sprenge en stor steinblokk i flere omganger for å unngå sprut på bebyggelse.

– Det er mange tonn med fjell. Vi sprenger garantert i morgen, men kanskje allerede i natt, sier Kaurin.

BORER: Vegvesener er i gang med arbeidet etter raset. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Vet ikke årsak

Vegvesenet vet fortsatt ikke noe om årsaken til raset, og sier de vil forsøke å finne ut av det etter at veien er åpnet for trafikk.

Da taket i Hanekleivtunnelen i Holmestrand raste ut i 2007 viste det seg at boltene som holdt betongelementet var for korte.

Flere spekulerte i om boltene var kuttet korte for å spare tid under byggingen.

– Kan du garantere at det ikke er blitt brukt feil eller for korte bolter under sikringen av fjellveggen i Larvik?

– Jeg kan ikke garantere noe som helst. Dette må vi se grundig på. Jeg ønsker ikke å spekulerer i boltelengde eller andre årsaker nå, det er for tidlig, sier Kaurin.

Rystet etter ras

Åshild Kjelsnes (Ap) leder i Nasjonal rassikringsgruppe uttalte i går til NTB at hun er rystet etter det massive steinraset. Den aktuelle strekningen mellom Bommestad og Farrisbrua sto klar så sent som 2017.

– Det er totalt uakseptabelt at det raser ut på den måten på en ny vei. Det tyder på at man må ha feilberegnet eller undervurdert fjellets beskaffenhet og dermed ikke ha sikret godt nok, sier Kjelsnes til NTB.

Hun peker på at fjellsiden langs veien er en såkalt skjæring, en menneskelagd ny fjellformasjon som er sprengt til.

– Det jeg synes er så tragisk, er at vi har nok av utfordringer med ras fra naturens side fra før i dette landet, om vi ikke skal skape oss nye dødsfeller i nye utbyggingsprosjekt, sier Kjelsnes.