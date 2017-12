Frykter økt bruk av fotlenke

Regjeringen foreslår å bruke 40 millioner kroner i 2018 til soning med fotlenke. Samlet kapasitet vil da utgjøre om lag 500 plasser. En økning på rundt 150 plasser.

Hovedtillitsvalgt for fengselsansatte, Tommy Fredriksen, frykter konsekvensene av økt bruk av fotlenke som soningsform.

– Mangler ressurser

Fredriksen peker på at dersom man er innsatt ved en åpen soningsanstalt, så har de bedre kontroll på vedkommende.

ROPER VARSKU: Hovedtillitsvalgt for fengselsansatte, Tommy Fredriksen, frykter konsekvensene ved økt bruk av fotlenkesoning. Han mener Norge ikke er rustet til å ivareta dette per dags dato. Foto: Linn Udnes / NRK

Dessuten har den innsatte et nettverk rundt seg med blant annet fengselsansatte og sykepleiere som kan hjelpe dem.

– Ved fotlenkesoning må det også være ressurser på plass for å ivareta og kontrollere, men disse ressursene har vi ikke per dags dato, hevder Fredriksen.

Han frykter at samfunnet kan bli mer utrygt dersom kriminalomsorgen ikke har kontroll på de straffedømte.

Advarer mot utrygt samfunn

Som et eksempel drar Fredriksen frem at da samfunnsstraff ble tatt i bruk fra 2001, så hadde han aldri trodd at det kunne bli brukt som straff for dem som er dømt for medvirkning til drap eller tortur. Men det gjør det i dag, ifølge Fredriksen.

IKKE ENIG I KRITIKKEN: Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen slår tilbake mot Fredriksens utspill. Han mener at fotlenkesoning er fullstendig uaktuelt i enkelte saker. Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

Nå er Fredriksen redd for at det samme kan bli tilfelle med fotlenkesoning, ved at ofre kan møte voldsutøveren på gata hver dag.

Justis- og beredskapsdepartementet på sin side understreker at fotlenkesoning er uaktuelt i enkelte tilfeller.

– Det er fullstendig uaktuelt med fotlenke for personer som er dømt for drap, alvorlig eller gjentatt volds- eller seksuallovbrudd, eller vold og overgrep mot barn, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Slår tilbake mot kritikken

Den nye forskriften stipulerer at «domfelte som er dømt for drap, alvorlig eller gjentatt volds- eller seksuallovbrudd, eller volds- eller seksuallovbrudd mot barn, skal ikke innvilges straffegjennomføring med elektronisk kontroll.»

Forslagene innebærer blant annet at elektronisk kontroll kan være aktuelt der det er idømt fengselsstraff på inntil seks måneder, eller en innsatt har inntil seks måneder igjen frem til forventet løslatelse. I dag er grensen fire måneder.

– I det nye forslaget strammer vi inn kravet til i hvilke straffesaker fotlenke kan anvendes. I motsetning til tidligere skal det nå anvendes en absolutt regel som ikke kan fravikes. Påstandene fra den tillitsvalgte er derfor uriktige, sier Amundsen.