Frykter gravplyndring – vil overvåke vikingskatten

Mandag ble det presentert som en verdensnyhet. En 14 meter lang skipsgrav er funnet i Borreparken i Horten.

Men det er ikke lange veien ned til skatten. Enkelte steder ligger den kun 5–10 centimeter under torva.

En av arkeologene bak funnet vil derfor undersøke om de kan sette opp overvåkningskamera ved funnstedet.

– Rett og slett for å hindre plyndring. Funnene har betydelig interesse og vi har hatt uheldige episoder tidligere, der folk med lite hederlige hensikter har vært ute og gravd. Vi ønsker derfor å være føre var. Folk går ikke der til alle døgnets tider, sier arkeolog hos Vestfold fylkeskommune, Terje Gansum til NRK.

Han presiserer at de ikke kommer til å foreta seg noe uten godkjennelser fra Datatilsynet.

PÅ TUR: Alfred Vågan og hunden er ofte på tur i Borreparken. Han håper ikke det blir lov å sette opp et kamera her. Foto: Fredrik Hansen / NRK

I tillegg til å være et historisk sted fra vikingtiden i Norge, er Borreparken et populært turområde. Det er også arrangørsted for metallfestivalen Midgardsblot. Hvis fylkeskommunen får nei til overvåkningskamera, ser de på plan b.

– Vi vil vurdere å leie inn vakttjenester, hvis vi ikke får noen annen form for sikring av stedet. Vi må først finne kostnadene på det, men det trenger ikke drøye lenge, sier Gansum.

Det var avisa Gjengangeren som skrev om saken først.

Videoen under viser bildene som er tatt med georadar på funnstedet:

Vil ikke filmes

– Dette er jeg glad du spør om, sier turgåer Alfred Vågan, når han treffer NRK i Borreparken.

Han liker ideen dårlig.

– En av hovedgrunnene til at jeg går tur, er for å være litt for meg selv, og ikke føle meg beglodd på noen måte. Når man overvåker et turområde synes jeg det går over en grense.

– Jeg forstår at de vil passe på funnet, men vi har et veldig godt vaktkorps i turgåere.

Andre turgåere på Borre synes et overvåkningskamera er greit.

– For meg er ikke dette et problem. Jeg har ikke gjort noe galt, sier Kåre Johansen og ler.

INNTIL STIEN: Vikingfunnet som er gjort ligger helt inntil turstien. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Kan være aktuelt

– Det er veldig forståelig at man nå utreder tiltak for å forhindre plyndring av vikingfunnet, sier kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet.

Siden Borreparken er et offentlig sted, er det offentlige myndigheter som må gjøre en vurdering. Vakthold kan også være et alternativ til kameraovervåking, forteller Dahl.

– De som iverksetter kameraovervåkingen forplikter seg til å sette seg inn i reglene og gjøre en vurdering før eventuelt kamera monteres. Det er viktig at man i så fall setter opp skilt og begrenser kameraovervåkingen til det området som skal overvåkes.

Ifølge Dahl skal det i hovedsak mye til for å sette opp kameraovervåkning på et offentlig sted, men hvis det er et tungtveiende formål å forhindre plyndring og kriminalitet, er det et moment man kan ta hensyn til i vurderingen.