Frykter at matfatet til tusenvis av trekkfugler blir ødelagt

– Vi er ikke bare bekymret for oljeskadd fugl, men for at matfatet til trekkfuglene kan bli ødelagt, sier fungerende fagsjef for naturforvaltning hos Fylkesmannen i Vestfold, Lene Berge.

Onsdag kveld ble oljeutslipp i Vellebekken og i det vernede våtmarksområdet Presterødkilen i Tønsberg oppdaget. Ramsarområdet er blant de aller fineste våtmarksområdene i Norge, og området er spesielt viktig for trekkfugl.

I løpet av de neste ukene kommer tusenvis av trekkfugler til området.

TRENGER HVILE: Ornitolog Ragnar Syvertsen sier våtmarksområdet er svært viktig for trekkfugl. Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

– Her finner de naturlig hvile og energirik næring. Uten slike plasser er det helt umulig å komme seg de lange avstandene trekkfuglen skal, sier ornitolog Ragnar Syvertsen, som har vokst opp ved det vernede området.

Vet ikke årsaken

Ifølge Syvertsen er det så langt funnet i underkant av ti døde fugler, i tillegg til døde fisker og ål.

– Men dette kan bare være toppen av isfjellet. Skadepåvirket fugl kan gjemme seg slik at vi ikke finner den, sier Lene Berge hos Fylkesmannen.

Årsaken til forurensningen er ikke klar. Politiet har startet etterforskning, og tar prøver i samarbeid med Fylkesmannen og brannvesenet.

– Foreløpig vet vi lite. Etterforskningen tar sikte på å avdekke hva som er forurenset, hvor det kommer fra og hvor mye som er forurenset, sier politiadvokat Øyvind Waale Hellenes.

FORURENSET: Vellebekken har et tydelig oljelag. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Håper forurensningen holder seg i bekken

Brannvesenet jobbet til langt på natt med å begrense skadene av forurensningen. De har satt opp absorberende lenser flere steder, og spredd oljebark i Vellebekken.

Torsdag er omfanget av forurensningen fortsatt uklart.

– Det vi frykter mest er at forurensningen skal komme ut i mudderflaten i reservatet hvor det er store mengder fugl, sier Lene Berge hos Fylkesmannen.

DØD FISK: Mye død fisk er funnet etter forurensningen. Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

– Internasjonal forpliktelse

Fungerende seksjonsleder for naturarvseksjonen i Miljødirektoratet, Gunnar Kjærstad, sier forurensning i et ramsarområde kan være kritisk.

– Når et område har ramsarstatus har Norge påtatt seg en internasjonal forpliktelse til å ta vare på området. Så dette meldes fra internasjonalt.

Ornitolog Ragnar Syvertsen har vært i området både onsdag og torsdag. Selv om han fortsatt frykter det verste, er han mer optimistisk torsdag.

– Det ser ikke så ille ut i dag. Jeg håper ikke dette kommer til å skade området på sikt.