Frifunnet for kjøring med el-moped

En kvinne er frifunnet for å la tre nieser og nevøer i alderen 13–16 år kjøre trimmede elsykler i Larvik. Tenåringene ble stoppet av politiet fordi de ikke fulgte trafikkreglene. Larvik tingrett trodde på kvinnens forklaring om at hun ikke visste at de brukte syklene hennes. Dessuten hadde tenåringene fått tak i nøklene uten at de var lett tilgjengelige. Dermed slipper hun boten på 6000 kroner.