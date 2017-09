Fremstilles for varetektsfengsling

Den ene av de to mennene som skal ha gått til angrep på en bilist med balltre og slegge på søndag, fremstilles for varetektsfengsling i dag. Politiet ber om fire ukers varetektsfengsling med brev- og besøkskontroll. Den andre mannen skal fremstilles for varetektsfengsling i Telemark i morgen.