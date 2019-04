Torsdag ble det kjent at Nordic entertainment group (NENT), som blant annet eier Viasat, har kjøpt de nordiske rettighetene til deler av FIS-verdenscup og VM nordisk og alpint for hele Skandinavia. NRK mister dermed rundt 40 prosent av det totale vintertilbudet.

Avtalen gjelder fra sesongen 2021/22 og fem år fremover.

Dermed forsvinner langrenn, hopprenn, kombinert og alpint fra NRKs kanaler om to år. Rettighetene gjelder ikke verdenscuprenn i Norge, Østerrike og Sveits. Avtalen gjelder heller ikke skiskyting og skøyter.

– Det er klart det er en trist dag for oss. Det kommer til å prege arbeidsplassen vår i mange år fremover, sier sportsjournalist Line Andersen i NRK.

Hun minner om at NRK har rettighetene i to år fremover, og at de skal gjøre det beste ut av det.

– De neste årene tror jeg blir de beste noensinne, og etter det må vi begynne å tenke nytt, sier den kjente alpint-, friidrett- og sjakkprogramlederen.

Andre rettigheter

Hun tror NRK vil være med i kampen om andre rettigheter fremover. Men at det blir en stor omveltning, er det ingen tvil om, tror Andersen.

– Vi i NRK har brukt enormt mye tid på å lage knallgode sendinger. Så det blir spennende å se om de andre kommer opp med noe nytt.

Jann Post mener NRK nå må se på andre idretter. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

Også hennes kollega Jann Post synes det er en trist nyhet.

– NRK Sport har vært formidler av vintersport i en årrekke og har tradisjon for det, så det er kjedelig at den tiden går mot slutten. Men heldigvis har vi ikke mistet alt vi har av rettigheter, sier han.

Han er enig med Andersen om at de må tenke nytt i fremtiden.

– Litt av sjelen til NRK-sporten har vært disse flatesendingene, disse lange sendingene på lørdag og søndag fylt med vinteridrett fra morgen til kveld. Og hvis man skal fortsette med det konseptet og fylle lørdag og søndag, må man tenke nytt.

– Man må jakte nye rettigheter, kanskje se på nye idretter, så det kan jo hende at det er enkelte andre idretter som vil bli løftet opp og fram på grunn av dette. Så får vi se om det er idretter som kan bli populære.

Kjetil André Aamodt synes det er synd at NRK mister rettigheter. Foto: NRK

Programleder Kjetil André Aamodt i NRK-sporten kunne ønske kanalen vant budrunden.

– Jeg synes det er veldig synd, både for NRK og vintersport i Norge. Jeg tror norsk vintersport har et veldig godt samarbeid med NRK, og at vi trenger å være på statskanalen for å få lange, brede sendeflater og et stort publikum. Det er idretten tjent med.

Overrasket

NRKs langrennsekspert, Fredrik Aukland, er overrasket over at kanalen mister rettigheter til vintersport.

– Man forbinder jo langrennssporten med NRK og de sendingene NRK har hatt i en årrekke, så det blir nok litt uvant for veldig mange som er vant til å se på langrenn, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland fra Tønsberg.

NRKs langrennsekspert, Fredrik Aukland, er overrasket over at kanalen mister rettigheter til vintersport. (arkivbilde) Foto: Philip Hofgaard / NRK

Han synes det er for tidlig å si hva dette kan ha å si for skiinteressen i Norge.

– Vi har sett at idretter blir splittet opp og delt til ulike rettighetshavere og nå har verden forandret seg, med mer nettbrett, mobiltelefon og man ser ikke på sport bare på lineær tv, så det er litt tidlig å si hva det vil si for langrennssporten.

– Har du noen tanker om hva det kan ha å si for rekrutteringen på sikt?

– Jeg tror det viktigste er at langrennssendingene må være et godt produkt med god kvalitet, som dekker idretten. Jeg tror den sendingen NRK har stått for i en årrekke, har bidratt til at interessen også har vært så stor som den har vært, så det blir en overgang. Men det er litt tidlig å si hvilke konsekvenser det vil få.