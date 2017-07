Fortsatt i arresten

Fem rumenske statsborgere, som ble pågrepet etter et hytteinnbrudd i Vivestad lørdag ettermiddag, sitter fortsatt i arresten. Politiadvokat Torunn Siqveland sier til NRK at de fem fortsatt ikke er ferdig avhørt, og at politiet skal vurdere varetektsfengsling.