Fornøyd med regioner

Kristelig Folkepartis stortingsrepresentant Anders Tyvand fra Vestfold er fornøyd med regionreformen. Stortinget vedtok i går at Vestfold og Telemark blir slått sammen til en ny region. Han håper nå at iallfall deler av Buskerud blir med i regionen og sier at det legges opp til at det kan gjøres endringer.