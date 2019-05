Foreldre skal kurses i fair play på sidelinjen

IVRIG FOTBALLMAMMA: Olga Bergei synes det er fint at NFF Vestfold starter opp fair play-skole for foreldre. Hun synes det er viktig at vi foreldre blir minnet på at fotballen skal være gøy for barna, og at de voksne på sidelinjen ikke blander seg for mye.

Foto: Guro Hatlo / NRK