Forbrukertilsynet: Problematisk med ulike navn på like produkter

Wonderland:

«Hender det at helt like Wonderland-produkter selges med ulike navn?»

«Ja, det kan hende at helt like Wonderland produkter selges til ulike navn. Dette kan skje i kampanjeperioder. F.eks så solgte Bohus VIP kontinental seng i fargen Nero nå på sist kampanje til kr 14 999. Skeidar hadde tilsvarende produkt med navnet SL8 til likt tekstil, men også lik pris. Som oftest selger de ulike kjedene produktene med unike kjedespesifikke tekstil og sitt oppsett på kombinasjon overmadrass og ben. Bohus tilbyr sengene med to-delt tekstil, mens de andre har tre-delt tekstil.»

«Hva er forskjellene på seriene i de ulike kjedene? Hvor store kan forskjellene være?»

«Det er forskjeller, men også likheter på modellene de ulike kjedene har. Vi har hele 14 forskjellige modeller i vårt sortiment. Bohus selger fire av disse, Skeidar har seks, mens Møbelringen har fem. Noen er like, mens andre er unike.»

«Hva tenker dere om at flere sier at de føler det blir unødvendig vanskelig å velg seng/madrass når dere gjør det på denne måten?»

«Vi er oppmerksom på at det kan være vanskelig å velge, når våre senger har ulike navn, men mye likt innhold. Vi har derfor en web, der du kan sammenligne de ulike produktene fra kjede til kjede.»

Kurt-Arild Dahle, markedssjef

Bohus:

«Det er vanskelig for oss å kunne kommentere på den konkrete saken oppgitt nedenfor, da sortimentet kan ha endret seg noe siden 2017 og modellene har vært solgt med ulike overmadrasser, ben og tekstil, selv om de har vært markedsført under serienavn Opus og SL9. Slike ulikheter vil naturlig nok påvirke pris på produktet. Som du skriver fikk kunden opplyst hos Bohus at modellen hun henviste til hos Skeidar ikke var samme modell som vår. Dette tyder på at det har vært ulikheter mellom modellene på dette tidspunktet.

På generell basis kan jeg oppgi at vi i Bohus samarbeider med våre leverandører om utvikling av modeller slik at vi kan optimalisere vår kolleksjon og få leverandørens modeller til å passe inn i vår sortimentsmatrise. Vi ønsker så langt som mulig å differensiere oss fra våre konkurrenters sortiment, men vi er også nødt til å forholde oss til produsentens innsatsfaktorer, produksjonstekniske begrensninger og filosofi for oppbygging av god komfort. Differensiering mellom våre og konkurrenters sengemodeller fra Wonderland gjøres fortrinnsvis vha ulike kombinasjoner av seng/overmadrass, ulike tekstiler og ben, samt et søm/konstruksjonsteknisk element som gir våre modeller bedre stabilitet og et bedre visuelt uttrykk.»

«Hva synes dere om at kunder føler seg lurt?»

«Vi lever av fornøyde kunder og ønsker helst at alle våre kunder skal være fornøyde. Dersom noen føler seg lurt er det beklagelig.»

«Hvor går grensen for prisgarantien? Må produktet hete det samme? Ha samme tekstil?»

«På vår hjemmeside finnes spesifisering av vår Prisgaranti. Flere av våre varer i vårt store utvalg selges ikke av andre i Norge, men mange av produktene finnes også i andre butikker. Med samme produkt menes samme fabrikat og navn, i identisk utførelse.

Her fremgår det tydelig at ikke alle våre produkter finnes andre steder og at prisgarantien gjelder for produkter av samme fabrikat, navn og med identisk utførelse. Når det gjelder Opus og SL9, så mener vi at de ikke er identiske.»

Hanne Kristin Utakleiv Lorentzen, kategorisjef hos Bohus