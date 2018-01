Det kraftige snøværet tirsdag sørget for at tusenvis av abonnenter på Sør- og Østlandet mistet strømmen. Flere var uten strøm i lang tid, blant annet i Vestfold.

– På det meste mistet husstander i Lardal og i indre Sandefjord strømmen i opp mot 40 timer etter det store snøfallet denne uka, opplyser kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes i Skagerak Energi til NRK. De har cirka 189 000 nettkunder i Grenland og Vestfold.

Torsdag formiddag har de fleste av deres kunder fått tilbake strømmen. Likevel opplyser Skagerak Energi at det gjenstår mye arbeid, og at de opprettholder full beredskap frem til alle vesentlige feil er rettet.

Trær som er til fare for ledningsnettet må fjernes, og ødelagte komponenter byttes. Der isen har lagt seg på ledningsnettet, brukes helikopter i arbeidet med å skrape bort isen.

Forventer flere søknader

Er strømmen borte i mer enn 12 timer, har du krav på kompensasjon. Skagerak Energi regner med å få en del søknader fra folk som mistet strømmen.

– Man må fylle ut et søknadsskjema som ligger på vår nettside, slik at vi får oversikt over de kundene som har krav på kompensasjon, sier Omnes.

FRITIDSBOLIG: Thor Bjørn Omnes opplyser at kompensasjonsordningen er litt annerledes om det gjelder fritidsbolig. – Da er kompensasjonen begrenset oppad til det man betaler i nettleie i løpet av et år, sier han. Foto: Skagerak Energi

– Har man ikke tilgang på internett, kan man ringe kundesenteret vårt, fortsetter han.

Forbrukerrådet opplyser at det er laget standardiserte satser for prisavslag for brudd som varer over 12 timer:

600 kroner for avbrudd til og med 24 timer

1400 kroner for avbrudd fra 24 timer til og med 48 timer

2700 kroner for avbrudd fra 48 timer til og med 72 timer

1300 kroner for hver nye påbegynte 24-timersperiode ut over 72 timer

Ifølge dem har du minst to måneder på deg til å kreve prisavslag for strømbrudd. Skagerak Energi operer med en frist på tre måneder.

– En har god tid på seg. Det er en nokså enkel prosess, sier Omnes.