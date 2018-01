Kristine Wahl har tidligere fått problemer fordi hun ikke leste vilkårene i treningsavtalen sin. Ifølge en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort, er hun ikke alene.

I undersøkelsen svarer over halvparten av dem under 30 år at de ikke har lest treningsavtalen sin. Forbrukerrådet anbefaler alle å gjøre dette for å unngå ubehagelige overraskelser.

Wahl, som nå trener på Stamina i Tønsberg, har lært.

– Jeg har lest betingelsene nøye. Det har jeg gjort fordi jeg gikk på en smell på et annet treningssenter tidligere, som jeg trodde jeg hadde avsluttet, men det var ikke mulig, forteller hun.

Mens Wahl har satt seg grundig inn i sin treningsavtale, innrømmer treningsvenninnen Connie Lund at hun ikke pleier å lese vilkårene.

– Nei, jeg har ikke lest betingelsene for medlemskapet mitt. Det pleier jeg aldri å gjøre. Når jeg melder meg inn på treningsstudio, gjør jeg det fordi jeg tenker at jeg skal trene uansett, sier Connie til NRK.

Fire råd

I Forbrukerrådets undersøkelse svarte 63 prosent av de spurte at de leste medlemsvilkårene før de ble medlem. For dem under 30 år, var tallet 45 prosent.

– Det er viktig å lese kontrakten nøye når du skal melde deg inn på et treningssenter, hvis ikke kan du få en ubehagelig overraskelse når du for eksempel vil si opp. Det er nemlig vilkårene som bestemmer hva du har rett på, sier Pia Cecilie Høst i en pressemelding fra Forbrukerrådet. Hun er jurist og leder i Forbrukerrådets rådgivningstjeneste.

Deres undersøkelse er basert på 1003 intervjuer.

De anbefaler deg å sjekke totalprisen, bindingstiden, om avtalen kan fryses ved for eksempel sykdom og hvordan du kan si opp avtalen, før du bestemmer deg for et treningssenter.

Forbrukerrådets sjekkliste Ekspandér faktaboks Sjekk totalprisen – Du skal bli opplyst om alle ekstrautgifter før du slår til, og som oftest blir du det når du leser avtalen. Spar deg for skuffelsen og sett deg inn i hva du faktisk må betale før du slår til, og om det for eksempel er krav om autogiro for å få den beste prisen, Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet. Sjekk bindingstiden – Må du flytte på grunn av studier eller jobb, er det dumt å måtte betale for et treningstilbud du ikke kan bruke. Sjekk om det er bindingstid knyttet til medlemskapet. Vanligvis bruker den å være på ett år, men med gode tilbud kan den være lenger, sier Høst. Sjekk om avtalen kan fryses Det kan være at du ikke kan trene på en stund, og da er det greit å kunne sette abonnementet på vent til du kan trene igjen, råder Forbrukerrådet. Sjekk hvordan du kan si opp avtalen Sjekk alltid oppsigelsesfristen, og hvordan du skal si opp, før du slår til. Kilde: Forbrukerrådet

Kjent med problemet

Daglig leder for treningssenteret Stamina i Tønsberg kjenner til problemet ved at unge ikke leser vilkårene i kontrakten. Foto: Thor Olav Moen / NRK

Daglig leder for Stamina i Tønsberg, Tina Gravbrøt, er kjent med problemet, men sier det er færre disputter nå enn tidligere.

– Vi har inntrykk av at dem som kommer inn her på senteret, er kjent med hva de skriver under på. Samtidig er det viktig at man leser alt som står med liten skrift litt ordentlig for å se hva man binder seg opp til, sier hun.

Gravbrøt tror det er de yngre som har minst kontroll på hva som står i kontrakten.