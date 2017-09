Flertall ønsker boplikt

Det er flertall for boplikt blant innbyggerne i nye Færder kommune. Det viser en meningsmåling utført av InFact for Tønsbergs Blad. Ifølge målingen mener et flertall av innbyggerne at boplikten på Tjøme må bestå, og at den bør utvides til områder i Nøtterøy kommune.