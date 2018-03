Flere sykkelritt avlyses på grunn av nytt krav

– Det er veldig trist. Vi har vært bekymret for kravene rundt opplæring, og hvordan det vil påvirke antall sykkelritt, sier kommunikasjonssjef i Norsk Cykleforbund, Per Erik Mæhlum.

Montebellorittet i Sande ble startet i 2000, og er blitt et velkjent sykkelløp for terrengentusiastene. Dessverre er årets ritt avlyst, skriver Sande sportsklubb i en pressemelding.

Årsaken er blant annet det nye kravet fra myndighetene om at alle som skal stå trafikkvakt, må gjennomføre kurs.

– Den nye forskriften er ikke den eneste grunnen, men det var tunga på vektskåla, sier rittleder av fjorårets Montebelloritt, Hans Jørgen Evensen.

Et søk på nett viser at flere ritt er kansellert, deriblant Skjebergrittet, Trysilrittet, Nordfjordrittet og Skiptvetrittet.

Har informert klubbene

Senioringeniør Reidar Jørgensen i Statens vegvesen region sør opplyser at det nye kravet er kommet for å bedre sikkerheten.

– Med den nye sykkelforskriften som trådte i kraft fra 1. januar, skjerpes kravene for å stå trafikkvakt. Det har ikke vært gode nok krav til dette tidligere, sier han.

– Ikke alle sykkelritt klarer å skaffe nok vakter som har gjennomført et slikt kurs. Hva tenker du om det?

– Det er en lei sak for dem. Vi har hatt et møte med alle sykkelklubbene i Vestfold for å orientere dem om dette, og de er klar over det. Vi oppfordret klubbene til å prøve å låne vakter av hverandre, og det tror jeg de vil kunne klare.

– Opererer med marginer

Mæhlum kjenner til flere ritt som er avlyst, men sier det ofte er sammensatte årsaker, og ikke alltid kravet om kursing alene som er grunnen. Han er selv imot omfanget av læringskravet.

– Vi snakker om personer som deltar frivillig som vakter. Det kan bli utfordrende med såpass tidkrevende kurs, som de må gjøre i tillegg til den dagen de står ute som løypevakter, sier han.

Olve Norderhaug, arrangementsansvarlig destinasjon Trysil, opplyser at den nye forskriften er en medvirkende årsak til hvorfor årets Trysilritt avlyses.

– Hovedutfordringen er nedgang i antall deltakere over flere år. Vi opererer med marginer som gjør det risikabelt økonomisk å arrangere. Vi må ha 100 frivillige som stiller opp på dugnad, hvorav 30 har vært løypevakter. Hvis vi skal sende 30 frivillige på et kurs med krav om en eksamen, blir det en dag ekstra i tillegg til dugnadsjobben. Det blir også ekstra kostnader, sier han.

Mæhlum synes det er trist at sykkelritt avlyses på grunn av de nye kravene. Han legger samtidig til at overraskende mange ritt og klubber har tatt tak i dette kravet, og fortsatt klarer å opprettholde sine ritt som tidligere.