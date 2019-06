Flere opplever rot med ferdigattesten

Mandag fortalte NRK om Margrethe og Christian som kjøpte en leilighet det er ulovlig å bo i.

Da paret flyttet inn var leiligheten godkjent av Tønsberg kommune. To uker senere fikk de beskjed om at de må flytte ut.

Advokat i Help forsikring, Dag Are Børresen, sier at Margrethe og Christians situasjon dessverre ikke er unik.

Nye regler fører til at kommuner ikke lenger undersøker boliger før de gir ferdigattest. I stedet stoler de på rapporten fra utbygger. Da kommunen inspiserte Margrethe og Christians bolig i ettertid, så de at forutsetningene for ferdigattesten ikke var til stede.

– Advokatene som jobber med kjøpere av bolig opplever dette i en god del saker, sier Børresen.

Leiligheten i Tønsberg er en av ni i samme bygård som har fått attesten trukket tilbake.

– Lite du kan gjøre

Ingen NRK har vært i kontakt med vet hvor mange som er i en lignende situasjon. Børresen sier at de ikke har tall på dette.

IKKE UVANLIG: Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier de jevnlig får telefoner fra fortvilede boligkjøpere. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, er enig i at det ikke er uvanlig å havne i denne situasjonen.

– Vi snakker jevnlig med folk som får godkjenningen trukket tilbake. Dette er en katastrofe for dem som opplever det.

Når brukstillatelsen trekkes tilbake er det lite du kan gjøre, sier Iversen.

– Du kan finne ut hva som skal til for å kunne flytte inn igjen. I mellomtiden må du nok flytte ut. Så er det lurt å kontakte selger og fremme en formell klage.

Jobber for endring

Situasjonen for Margrethe og Christian i Tønsberg er vanskelig. Arkitekten sier at dette ikke er deres ansvar. Firmaet som solgte leilighetene har gått konkurs.

Firmaet som hadde ansvaret for å utføre arbeidet, Trondbygg Holding, holder til i Sverige. Direktør Trond Knutsen vil ikke kommentere saken overfor NRK.

I framtiden kan slike saker bli enklere. Regjeringen satte ned Byggkvalitetsutvalget i fjor. Det skal finne løsninger for lettere å kunne plassere ansvar når brudd på regelverk i nybygg oppstår.

Men dette kommer for sent for leilighetene i Tønsberg. Og hva som skjer videre er uavklart.

UAVKLART: Margrethe og Christian vet ikke hva som skjer videre. Foto: Aina Indreiten / NRK

– Sjekk firmaene

Hva bør du gjøre dersom du skal kjøpe bolig og er redd for å havne i samme situasjon? Forbrukerrådet og advokat Dag Are Børresen har tre råd:

Sjekk firmaene. Hvem har vært med på bygging av boligen? Har de sentral godkjenning? (Sjekk her)

Har boligen ferdigattest? Er den fast? Les hvordan det står til. Mange boliger har bare midlertidig ferdigattest.

Les prospekt og takst. Nøye.

NRK gjør oppmerksom på at en ansatt i NRK bor i en av de aktuelle leilighetene i Tønsberg.