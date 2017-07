Flere falske sedler

Etter at det i forrige uke ble kjent at falske sedler er i omløp i Tønsberg-distriktet, har politiet mottatt meldinger fra flere butikker som har funnet falske sedler i kassa si. Mannen som er siktet for å ha brukt falske sedler på Tjøme, erkjenner ikke straffskyld for dette. De to andre som ble pågrepet, har ikke forsøkt å bruke sedlene og sier de har fått dem igjen når de har handlet. Politiet går ikke videre med sak mot disse to. Det er fortsatt uvisst hvor de falske sedlene kommer fra.