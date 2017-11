I august i år mistet festivalen i Tønsberg mye av utstyret sitt i en brann. Bygget som brant ned til grunnen, ble også brukt som lokale for Slottsfjells nattklubbkonsept, Kastellnatt.

Dermed måtte arrangørene begynne på scratch igjen før neste års festival. Og selv om tanken er at Slottsfjell fortsatt skal være Slottsfjell, vil det bli flere endringer for publikum.

– Vi ser på dette som en mulighet til å virkelig gi Slottsfjell en skikkelig overhaling og en fresh ny start i 2018, sier presseansvarlig Sarah Winona Sortland.

Måneden etter storbrannen startet arbeidet med en ny identitet for Slottsfjellfestivalen, i samarbeid med Scandinavian Design Group.

FRIVILLIGE: Sarah Winona Sortland har et ønske til alle festivalgira der ute. – Vi oppfordrer alle som har lyst til å dra på festival, til å melde seg som frivillig, sier hun. Foto: Privat

– Vi har lyst til å få bedre frem i designet vårt at vi er en festival på toppen av Slottsfjellet i den fineste sommermåneden, og få frem mer energi – noe som reflekterer festivalen litt bedre. Det blir mye farger, forteller Sortland.

Aldersgrense og færre dager

I tillegg til ny design, settes aldersgrensen på festivalområdet opp til 18 år. Antall festivaldager kuttes også ned fra fire til tre. Endringene er etter ønske fra både arrangørene selv og publikum.

Hvert år får nemlig festivaldeltakerne et spørreskjema, og i år var det mange som mente at fire dager var for lenge.

– Det kan skyldes alt fra det økonomiske til at det tross alt er litt slitsomt å være på festival over mange dager. I tillegg synes vi at det funket bedre med tre dager, sier Sortland.

TOTALSKADD: Slottsfjellfestivalen hadde fullt av utstyr i den 2 000 kvadratmeter store bygningen i Tønsberg. Ingenting ble reddet fra brannen i august. Foto: VIB

Nattklubbkonseptet Kastellnatt fortsetter neste år, men fordi lokalet brant ned, må de tenke nytt også der.

– Vi jobber på spreng for å klare å lage enda bedre Kastellnatt enn det som har vært tidligere.

Foretrekker tre dager

POSITIV: Malin Kaugerud koste seg på årets festival, men ser frem til at de kutter ned til tre dager neste år. Foto: Privat

Malin Kaugerud (22) er blant dem som svarte på årets spørreundersøkelse. Hun synes festivalen var bedre før de utvidet til fire dager.

– Sånn det har vært de to siste årene med fire dager, har det føltes som om de bare har prøvd å fylle opp med ukjente artister, sier hun.

22-åringen trekker også frem at billettprisene gikk opp, og at camp-passet ble dyrere på grunn av det ekstra døgnet.

– Det er begrenset hvor lenge det er gøy å være på festival når man ikke har dusj, eller tilgang på noe annet enn bakt potet og burger til frokost, sier hun med et smil.