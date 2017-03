Takker avdøde Thea Steen - nesten 11.000 flere har tatt celleprøve

Stadig flere unge kvinner tar celleprøve for å sjekke seg for livmorhalskreft. Det viser nye tall fra Kreftregisteret. Avdøde Thea Steen og #sjekkdeg-kampanjen får æren for at så mange nå sjekker seg.