Fire siktet etter grov vold mot tre personer

Det var ved femtiden natt til 24. august at tre tenåringer ble funnet liggende på bakken ved Storgata 30 i Horten.

Ett av ofrene ble påført livstruende skader etter volden og ble fløyet til sykehus.

Tilstanden skal nå være stabil.

– Utover at personen er våken vet vi ikke noe mer om skadene, sier Jan Frode Johannessen, leder for etterforskning i Horten til NRK.

Nå kan politiet melde at de har pågrepet tre menn og en kvinne. Tre er bosatt i Oslo og en i Horten.

En 36 år gammel mann ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. De to første ukene må han sitte i full isolasjon. De tre andre blir fremstilt for fengsling i fredag ettermiddag.

Grov kroppsskade

– De fire pågrepne er siktet for grov kroppsskade, sier politiadvokat Katrine Christensen Brygard.

Politiet etterforsker fortsatt saken, men kan opplyse om at de pågrepne og de fornærmede ikke kjente hverandre fra tidligere.

Ofrene fremstår dermed som tilfeldige ofre, mener politiet.

Bistandsadvokat Helge Hjetland sier til NRK at de fornærmede er lettet over at noen er pågrepet etter volden. Han ønsker ikke kommentere saken ytterligere.

Ba om tips

Etter hendelsen ba politiet om overvåkingsbilder fra nabobutikker. Deler av bakgården på adressen ble også avsperret.

Politiet ba om at personer som hadde vært i Storgata tok kontakt.

– Vi ønsker å komme i kontakt med alle som har vært våkne i området rundt Storgata 30 i femtiden i natt for å snakke med dem, slik at vi kan få en oversikt, sa politiadvokat Pernille Nordendal til NRK.