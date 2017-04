– Politiet ser veldig alvorlig på denne typen saker fordi konsekvensene for de fornærmede blir veldig store, sier politiadvokat Torunn Siqveland i Sør-øst politidistrikt.

Den 16 år gamle jenta fra Vestfold som er tiltalt for å ha spredt en sexvideo på sosiale medier, risikerer nå 90 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år.

Filmen skal hun ha delt med flere personer på Snapchat, og dette ser politiet også alvorlig på.

– Dette fordi denne filmen mest sannsynlig aldri kommer til å bli helt borte, sier Siqveland.

Begge de fornærmede i saken er under 18 år. Jenta er derfor tiltalt for å ha produsert materiale som seksualiserer barn i tillegg til å ha krenket personene hun filmet.

Politiadvokat ved Sør-øst politidistrikt, Torunn Siqveland, sier at politiet ser svært alvorlig på denne saken. Foto: Igor Tratkowski / NRK

For alvorlig for Konfliktrådet

Siqveland forteller at saker som dette kan bli løst i Konfliktrådet, men politiet mente at denne saken var av en så alvorlig karakter at den måtte behandles i retten.

– Det handler om at filmen ble sendt til såpass mange personer, sier Siqveland.

I tillegg til 90 dager betinget fengsel ber aktor også om at den tiltalte får en bot på 5000 kroner. Bistandsadvokat Christoffer Arnø ber om 10 000 kroner i erstatning for sine klienter.

– Når man legger ut filmer på sosiale medier har man ikke kontroll på hvor det blir spredt og hvor lenge det blir liggende, det kan jo også bli liggende for alltid. Det er noe domstolene helt opp til Høyesterett har sagt er en skjerpende effekt av en straffbar handling, sier han.

Les også: Dømt for å ha delt sexvideo

Håper ungdom lærer av dette

Forsvarsadvokat Johan Gran sier til NRK at den tiltalte 16-åringen er glad for at saken er over i tingretten og for at hun har fått bedt de fornærmede om unnskyldning.

Gran ber for øvrig retten om at hun anses på mildest mulig måte.

Siqveland håper saken vil føre til at ungdommer blir mer bevisst på ansvaret når de deler videoer av seksuell karakter.

– Og jeg mener at det som har kommet frem i retten i dag viser at det er et kjempestort problem at barn og unge blir delt på bilder og video, sier hun.

Hun legger til at både politi, skole og foreldre har et ansvar for å bevisstgjøre ungdommene fremover.