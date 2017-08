Fikk narkotika i posten

En 40 år gammel mann er i Larvik tingrett dømt til 120 timers samfunnsstraff for å ha bestilt narkotika. Ifølge dommen fikk mannen levert mer enn 360 narkotiske tabletter i posten fra januar til april i år. I retten forklarte 40-åringen at tablettene var til eget bruk, men Larvik tingrett mener mengden tilsier at det var spredningsfare.