Fikk ikke katten igjen

Et ektepar fra Sandefjord fortviler etter at den ene av to katter de leverte på et kattepensjonat var borte da de kom hjem fra ferie. Eier Jan Åge Holand av Toves kattepensjonat sier til Sandefjords Blad at han er nøye på å lukke dører så katter ikke kan rømme, men tar fullt ansvar for det som har skjedd. Både han og ekteparet har etter forsvinningen lett etter katten.