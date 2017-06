Fikk fengselsstraff

To menn i 20-årene er dømt til henholdsvis 75 og 90 dagers fengsel for å ha slått og sparket en annen mann. Hendelsen skjedde på en fest, der de to mennene slo fornærmede flere ganger i ansiktet, og sparket ham da han lå på gulvet. Den ene mannen har fått litt mildere straff fordi han tilsto og erkjente straffskyld, og fordi hans rolle i voldsutøvelsen var mindre.