Fikk beskjed om å fryse ned skolebøkene

Ved skolestart ba Berg skole i Larvik foresatte om å legge skolebøkene i fryseren.

Rektor Guro Rimstad forteller at de oppdaget insektene på skolen i våres. De satte ut feller i flere rom. Da de kom tilbake etter ferien, var de likevel ikke kvitt problemet.

Selv om de ikke hadde noen mistanke om at det var skjeggkre i skolebøkene, ville de gi foresatte muligheten til å fryse dem ned for sikkerhets skyld, forklarer rektoren.

Østlands-Posten omtalte saken først.

Ber elevene henge opp sekkene

Foreldrene fikk beskjed fredag forrige uke. Det førte til flere spørsmål gjennom helgen og ny beskjed fra skolens side.

Nå sørger skolen for bedre renhold, de tømmer papirsøppelet hver dag og passer på at det ikke ligger papir på gulvet.

– Vi ber også elevene henge sekkene opp på stolene sine i stedet for å ha dem på gulvet.

FELLER: Skolen har satt ut feller for å bli kvitt insektene. Foto: Privat

Skolesekk på trappa

FAU-leder Heidi Kjær Løvereide sier det varierte litt hvordan foreldrene tok beskjeden.

– Skjeggkre er jo veldig i vinden. Man har lest mye om det, men vet egentlig ikke helt hva det er. Mange foreldre var bekymret.

Hun forteller at elevene fikk beskjed om å sette skolesekkene ute på trappa idet de kom hjem.

– Jeg tok en pose utenpå, så har de ligget i fryseren siden.

Først stusset Løvereide på hvorfor det ble foreldrenes oppgave å fryse ned bøkene. I en samtale med rektor fikk hun svaret.

– Det handler om at de ønsker å være på den sikre siden fordi disse skolebøkene har ligget på skolen hele sommeren. Hovedpoenget med at vi skal gjøre det selv, er at da vet vi at våre barns bøker helt sikkert er sikre.

– Kommer du til å sjekke skolesekkene litt ekstra nøye fremover?

– Ut ifra det jeg har forstått om skjeggkre, så beveger de seg på natta, så jeg antar at sekkene ikke blir fulle av skjeggkre i løpet av dagen.

Ikke farlige

Ifølge rektor er ikke insektene forstyrrende i skolehverdagen.

– Det dummeste med disse insektene er at de ikke hører til i vår fauna, og vi ønsker ikke at de skal være her. Vi prøver å bekjempe dem så godt vi kan, men de er jo ikke farlige, sier Rimstad.

Løvereide forteller at elevene synes det er ekkelt, men at de har snakket om hva skjeggkre er og hva som gjøres. I tillegg har temaet feller kommet opp.

– Det var nemlig andreklassingen opptatt av – om hun kunne finne på å gå i fellen. Da snakket vi litt om det, men det er ingen panikk, smiler hun.