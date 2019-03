Fikk 2 i matte og ble superlærer

Patrika Holm hadde ledd rått om noen hadde sagt at hun kom til å bli mattelærer på Horten videregående skole da hun selv gikk på videregående.

For matte var et fag hun ikke likte.

– Jeg satt heller i kantina og spilte kort. Hvis jeg var i timene, gjorde jeg minimalt. Jeg manglet totalt motivasjon, sier Patrika Holm som gikk ut av videregående med karakter 2 på vitnemålet.

Det skulle ta flere år før hun knekte mattekoden.

Patrikas råd for å bli bedre i matte Ekspandér faktaboks 1. Ha tro på at du kan bli god i matematikk. Legg vekk skam og negative følelser du har hatt for faget tidligere. 2. Jobb med å forstå framfor å pugge. 3. Forstå at pluss, minus, gange, dele, brøk, prosent og ligninger er grunnmuren i matematikk. Dette må du kunne for å gå videre. 4. Matte er kondistrening. Du blir bedre i faget ved jevnlig øving. Heller en halvtime fire ganger i uka enn to timer på en søndag. 5. Bruk konkreter og visuelle hjelpemidler i f.eks. brøk, geometri og prosent, fordi vi tenker bedre i bilder.

Mener svak karakter hjelper

Hun tror den dårlige karakteren og erfaringen med å slite i matematikk har hjulpet henne til å bli en bedre, tålmodig og forståelsesfull mattelærer.

– Jeg har følt det selv på kroppen hvordan det er å streve. Styrken er at jeg kan sette meg inn i deres situasjon, sier hun.

Mattelærer Patrika Holm på Horten videregående skole vil at alle skal føle at de mestrer matematikk. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

– Må kunne faget

Professor i pedagogikk, Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet, sier at en lærer som har slitt i et fag, kan ha en innsikt som gjør det lettere å hjelpe elever.

– Læreren må mestre faget sitt. Men det vil være en styrke å ha andre perspektiver på utfordringer og problemer. I tillegg er lærerens forhold til elevene og klasseledelse viktig, sier Thomas Nordahl.

Ble bedre

Patrika Holm ble god i matematikk. Det tok bare litt tid. Etter å ha hatt ulike jobber, bestemte hun seg for begynne på dataingeniørstudiet. Da var det gått 13 år siden hun hadde hatt matematikk sist.

– Jeg var blitt mer moden og skjønte at dette måtte jeg få til. Jeg var på alle forelesninger, brukte tid på å forstå sammenhenger og jobbet jevnt.

Og da hun omskolerte seg til å bli lærer, fikk hun B, den nest beste karakteren i matematikk.

Fornøyde elever

Hun er opptatt av å se elevene og vite hvilket nivå hver elev er på. De skal forstå faget framfor å pugge.

– De sier hun forklarer slik at de forstår. De er interesserte, engasjerte og føler ikke at undervisningen går over hodet deres, sier rektor Liv Marit Hansen på Horten videregående skole.

Vetle Sjøblom Jul-Larsen og Sofie Klingan har begge gått opp i mattekarakter i år. – Patrika er flink til å ha varierte timer, som gjør at vi har lyst til å lære og det er lite pugging, sier Sofie Klingan. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Bedre karakter

Etter en mattetime forteller andreklassingene Vetle Sjøblom Jul-Larsen og Sofie Klingan at de begge har gått opp fra 3 i teoretisk matte i fjor til 4–5 i samfunnsfagmatematikk i år.

– Timene er veldig bra og varierte, sier Vetle Sjøblom Jul-Larsen.

Patrika Holm møter elever som sier at de har fått beskjed om at de ikke kan bli flinke i matte.

– Vi må få slutt på at folk sier at de ikke kan bli god i matte. For jeg er et levende bevis på at hvem som helst kan bli god i matematikk.