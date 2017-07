Fengslet og løslatt

En 39 år gammel mann er i Tønsberg tingrett varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll. Mannen er siktet for frihetsberøvelse og for å ha skadet en mann i 30-årene i Larvik natt til onsdag. 39-åringens forsvarer sier til NRK at fengslingen blir anket. En 25 år gammel mann som er siktet i samme sak, er ble løslatt av retten.