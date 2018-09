Fastlegene ved Åsgårdstrand legekontor var lei av å sitte stille og fortelle pasientene at det er viktig med fysisk aktivitet. For noen år siden startet de derfor opp en egen treningsgruppe. I starten foregikk treningen ute, og i en gymsal de leide.

Da deres eget legekontor skulle pusses opp for et par år siden, fant de imidlertid ut at de ville lage en egen gymsal i kontorlokalene.

Salen ikke er helt ferdig ennå, men pasientene og legene samles likevel til trening fra klokken 08 til 09 tre ganger i uka – når været ute ikke frister.

– Nå står jeg midt på badegulvet og kler på meg både strømper og underbukser uten problem. Slik har det ikke vært på mange år, forteller Tor Austlid (81).

I FORM: – Kom deg ut og rør på deg. Det koster ingenting og gir så uendelig mye tilbake. Gå, løp, jogg, sykle eller gå på ski, råder Tor Austlid. Foto: Henrik Bøe / NRK

Varig livsstilsendring

De tre fastlegene, Ole Petter Hjelle, Marianne Bruun Lien og Harald Edvard Mølmen, leder treningen hver sin dag.

– Det er to viktige sider ved dette. Det ene er at man får trent, og det er veldig viktig både for kropp og hjerne. Så er det det sosiale aspektet, at man trener med noen man trives med. Da er det mye større sjanse for at en klarer å holde fast ved livsstilsendringen, sier Hjelle.

– Dette var en ide jeg egentlig hadde fra jeg tok en doktorgrad innenfor hjertemedisin og fysisk aktivitet. Da så vi at fysisk aktivitet kanskje er noe av det viktigste du kan gjøre for å forebygge og behandle, sier Mølmen.

INITIATIV: – Vi ble litt lei av å bare sitte og fortelle pasientene noe de visste fra før, nemlig at det er viktig for helsa å bevege seg. For de fleste tror jeg utfordringen er å gå fra tankestadiet, til å faktisk få det til. Derfor startet vi en gruppe der vi trener sammen med pasientene, sier fastlege Ole Petter Hjelle. (her sammen med legekollega Harald Edvard Mølmen til høyre) Foto: Henrik Bøe / NRK

– Aldri vært sprekere

Gruppen trener også mye ute, spesielt i de mange bakkene Åsgårdstrand har å by på.

– Da jeg var småbarnsmor og hadde barnevogn, forbannet jeg de bakkene. Det var så tungt. Nå klarer jeg mye mer, sier Sofia Ingebrigtsen (71).

Hun er pensjonist, men da hun jobbet hadde hun stillesittende arbeid. Nå merker hun hvor viktig fysisk aktivitet er.

– Jeg har aldri vært så sprek før. Jeg er mer utholdende, sterkere og blidere. Jeg har vært med fra starten nesten, og gått ned over 20 kilo.

Kontakt med fastlegen

Det er ikke alle legekontor som kan tilby en egen gymsal til pasientene. Olav Sørebø (74) skulle gjerne sett mer av det.

– Den fysiske formen er blitt adskillig bedre. Og så er det dette med kontakten med fastlegen. Jeg er her to ganger i uken, og kan spørre om ting. Det er veldig fint.

Treningsvenninnen Aud Jorunn Førsund (65) takker treningstilbudet for at hun fortsatt er i jobb. Nå sykler hun til og fra jobb hver dag. Det gjorde hun ikke for to år siden.

– Det er så bra at jeg kan være i jobb fortsatt. Det er på grunn av dette, eller så hadde jeg ikke klart det. Jeg klarer ikke å trene på egen hånd, jeg må ha noen som pusher meg.