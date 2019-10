Stine-Marie Schmedling (36) reagerte da hun gikk gjennom kjøpesenteret Farmandstredet i Tønsberg denne uken. 36-åringen er tidligere MDG-politiker og engasjert i klima-, natur- og miljøspørsmål, og det var bruk av plast som vekket reaksjonen.

– Jeg la merke til enorme mengder med plast brukt som pynt. Mannekenger er surret inn i plastbånd og hele vegger er tapetsert med det som i hvert fall ser ut som plast. Noe av det jeg kanskje reagerer mest på, er at man bruker tjukke, solide plastposer som pynt, sier hun.

Schmedling synes dette står i sterk kontrast til temaet folk er opptatt av for tiden – nemlig å prøve å begrense plastavfall.

– Hele resten av verden føles det som, prøver å håndtere et problem, så kommer Farmandstredet deisende med plastpynt. Det fremstår som helt utrolig umusikalsk, sier 36-åringen.

REAGERER: Stine-Marie Schmedling synes ikke noe særlig om kjøpesenterets plastbruk.

– I veldig mange tilfeller er plast et veldig hensiktsmessig produkt fordi det har lavt karbonavtrykk sammenliknet med alternativene. Men så er det sånn at man hele tiden må prøve å redusere et overdrevent forbruk, og dette her er helt meningsløs bruk av plastikk, legger hun til.

– Utrolig merkelig

Schmedling forteller at hun nesten begynte å le da hun la merke til utstillingsvinduet.

– Det er så i sterk kontrast til det som diskuteres. Både blant bekjente, i lunsjen, i nyhetene rettes oppmerksomheten vår mot klima, miljø og natur for tiden. Så da virker det så utrolig frakoblet verden å ha et slikt uttrykk nå. Det er utrolig merkelig.

BALLONGER: Stine-Marie Schmedling synes også det er unødvendig å bruke så mange ballonger for å markedsføre kjøpesenterets Elleville Dager. Foto: Stine-Marie Schmedling/privat

Hun synes ikke det er opp til henne som forbruker å komme med forslag til alternativer til pynt, men mener det ville vært en bedre ide å lage noe som kan brukes år etter år.

– Det er ikke forbrukernes jobb å finne alternativene. Det må de klare selv. Det er lite som kan forsvare en sånn skjødesløs sløsing med plast.

Senterlederen beklager

Pynten er satt opp som markedsføring av senterets kampanje Elleville Dager. Senterleder Stig Eriksen har hørt kritikken fra Schmedling og sier de skal velge noe annet enn plast neste år. Han forteller at de også har fått et par andre kommentarer om det samme på sin Facebook-side i år.

– Det meste av plasten som er i bruk, er fra tidligere år, men det vil være siste gangen den benyttes i Elleville Dager-kampanje hos oss.

– Hvorfor det?

– Vi er klar over at plast som dekor har en uheldig signaleffekt, og vi er lei oss for at ikke vi har tatt dette innover oss i årets kampanje. Fremover vil vi ha et sterkere fokus på det og ikke bruke unødvendig mye plast, så vi vil endre vårt markedsmateriell til Elleville Dager neste år.

– Hvorfor er det brukt i år?

– Det henger igjen fra tidligere år. Elleville Dager har eksistert i mange år, og vi planlegger lang tid i forveien. Jeg beklager at vi rett og slett ikke har tatt dette innover oss i år.

Han opplyser at plasten som er brukt i år vil gå til Norsk Gjenvinning.