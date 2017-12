Får over 80.000 kroner etter at Chianti (5) døde

I april i fjor var den portugisiske vannhunden Chianti ute på luftetur med sin eier da en amerikansk akita slet seg fra båndet sitt og gikk til angrep.

Vannhunden, som veide rundt 16–17 kilo, ble hardt skadd og måtte til behandling hos veterinær gjentatte ganger i en periode på fem måneder. I slutten av september ble det besluttet at hunden skulle avlives.

– En stor belastning

NRK har vært i kontakt med eierne til begge hundene. Eierne til hunden som gikk til angrep ønsker ikke å kommentere dommen.

Eierne til Chianti derimot sier seg godt fornøyd med utfallet av denne saken.

– Vi er tilfredse med dommen. Vi har hele tiden hevdet at motpartens forklaring omkring bakgrunnen for hvordan deres hund rømte og påførte Chianti de fatale skadene, har vært tvilsom fra første dag, sier eieren.

De legger til at de håper saken i seg selv kan være en vekker for andre i henhold til hvilket ansvar som følger med hundehold.

– Vi har omsider kommet i mål med saken som har vært en stor belastning for familien, sier eieren til Chianti.

STORE SKADER: Chianti måtte innom dyrlegen for behandling hele 21 ganger som følge av angrepet. Til slutt ble det bestemt at hun skulle avlives. Foto: Privat

Ble ikke enige

Før saken havnet hos Sandefjord tingrett var den oppe til behandling i Forliksrådet. Der kom ikke partene til enighet om hva som var fakta i hendelsen.

I dommen står det at den 42–43 kilo tunge amerikanske akitaen skal ha vært bundet fast til et gjerde, og at eieren av denne hunden hevdet at hendelsen var et uhell.

Hun skal ha løpt ut for å skille begge hundene fra hverandre da hun oppdaget dem.

Eieren til Chianti mente på sin side at den amerikanske akitaen ikke var forsvarlig bundet, og at eieren ikke hadde gjort tilstrekkelig for at den ikke skulle slite seg.

Dømt til å betale

I Forliksrådet ble eierne av den amerikanske akitaen dømt til å betale litt over 67.000 kroner i erstatning.

Da saken havnet i Sandefjord tingrett kom summen opp i godt over 80.000 kroner.

Årsaken er at eierne av akitaen også må stå for saksomkostningene i saken som havnet på rundt 18.000 kroner.