Facebookinnlegget til 15-åringen har skapt stort engasjement både i lokalmiljøet og i sosiale medier.

I innlegget kritiserer 15-åringen lærere ved Revetal ungdomsskole for å vise lite respekt for elever, Både tidligere og nåværende elever støtter Daniel og sier de kjenner seg igjen.

På skolen har medelever gitt sin støtte til Daniel.

– Jeg fikk faktisk en klapp på skuldra på skolen i dag, sier Daniel og legger til at han har fått flere tilbakemeldinger og mye støtte fra elever.

Massiv støtte

Støtte har han også fått fra lokalmiljøet og via sosiale medier. Sakene om Daniel og hans kritikk av skolen har fått flere tusen likes og flere hundre delinger og kommentarer på Facebook.

Det som særlig har skapt reaksjoner er at rektor kontaktet politiet og ba om en «vurdering/anmeldelse» av saken.

Krever rektors avgang om ingenting skjer

Elevorganisasjonen ber rektor om å gå dersom skolen ikke tar dette på alvor. Påtroppende leder Rahman Chaudhry sier han synes det er rart at skolen valgte å gå til politiet i stedet for å konsentrere seg om problemet eleven varslet om.

– Om rektor ikke klarer å sette sine egne elever først og prioritere at de skal ha en trygg skolehverdag, så har hun ingenting å gjøre som rektor, sier Chaudry.

Han mener skolen nå må ta tak i problemet Daniel varsler om.

Jobber med miljøet

Skolen har i flere år arbeidet med trivsel. Blant annet etter en omfattende undersøkelse fra 2013 der skolen kom desidert dårligst ut i Vestfold.

Der svarte bare 43 prosent at de var fornøyde med skolen.

Rektor Mona Elisabeth Larsen sier at miljøet på skolen i dag er like bra som alle andre steder.

– Jeg må bare beklage om elever opplever at problemet ikke har blitt bedre, men vi jobber med det og har jobbet med det hele tiden, sier hun.

Larsen tilbakeviser at skolen har håndtert dette på en hårreisende måte. Hun mener de har en kultur for å ta situasjoner opp med ledelsen og at de setter elevene først.

Hun forteller at de har hatt et møte med Daniel og moren der de har beklaget det som skjedde.

– De var på mitt kontor, og vi beklaget at han opplevde det han gjorde, sier hun og forteller at de to lærerne det gjaldt også beklaget til Daniel.