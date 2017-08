Får ikke plass

Senterpartiet går mest fram, men får likevel ikke et fast mandat på Stortinget. Det viser en måling InFact har gjort for Tønsbergs Blad. Senterpartiet går fram 5,3 prosentpoeng til en oppslutning på 8,3 prosent, sammenlignet med valgresultatet for fire år siden.