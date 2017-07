Får 5,8 millioner til klimatiltak

Kommunene i Vestfold fikk tildelt 5,8 millioner kroner fra Miljødirektoratets tilskuddspost for lokale klimatiltak, også kalt klimasats.

Tilskuddsordningen er rettet mot kommuner og fylkeskommuner for å løse ut og gjennomføre gode planlagte energi- og klimatiltak.

Mest til nybygg

Jon Østgård fra Vestfold klima og energiforum trekker fram nybygg som den store vinneren.

–I Horten gis det tilskudd på nesten 2,5 millioner til fossilfri byggeplass på nye Horten Videregående skole, forteller Østgård.

Vestfold får totalt 5,8 millioner kroner i penger til energi- og klimatiltak, men Telemark er den store vinneren og får 15,2 millioner kroner.

Miljødirektoratet har tro på satsingen i Vestfold og Grenland for å etablere lokale fyllestasjoner for biogass til kjøretøy. I fjor fikk Horten, Larvik og Skien tilskudd i etableringen av fyllestasjoner. I år var det Tønsberg, Porsgrunn og Bamble.

Det vil dermed, ganske snart, bli et regionalt tilbud for fylling av biogass fra Grenland til Drammen.

Biogass og kollektivknutepunkt

De to store tilskuddene i Vestfold er til fyllestasjon for biogass i Tønsberg, på nesten to millioner, samt to og en halv million for fossilfri byggeplass på nye Horten Videregående skole.

I tillegg til dette satses det på klimasmarte bygg, billading for tjenestebiler, utslippsfrie drosjer og løsninger for kollektivtransport mellom knutepunktene Skoppum, Horten Videregående og høgskolen på Bakkenteigen.