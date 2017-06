Får 5.600 per tur

Fylkeskommunen sponser rutebåten fra Fiskebrygga i Tønsberg til Verdens Ende med minst 233 kroner per passasjer. Transportør Holberg Shipping AS får 560 000 kroner fra fylkeskommunen for båtprosjektet i sommer. – Det er et initiativ for å øke verdiskapningen i randsonen av nasjonalparken, sier næringssjef Mie Heireth Jørgensen i Tjøme kommune.