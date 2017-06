Fant pistol

Politiet har funnet en pistol de mener ble brukt under skytingen i Larvik sentrum i går. Tre menn skal fremstilles for varetektsfengsling i dag etter at en mann ble skutt i en leilighet. Mannen har blitt operert for skuddskader og tilstanden hans er stabil, ifølge politiet. I dag skal Kripos gjøre tekniske undersøkelser på åstedet.