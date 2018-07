A-krimsenteret i Tønsberg har avdekket omfattende regelbrudd og kritikkverdige forhold blant sesongarbeidere i jordbærproduksjon i Vestfold.

Under tilsynet ble det funnet avføring fra mennesker nær åkrene og avdekket at hendene enten ikke ble vasket, eller ble vasket i en bekk like ved.

DESTRUERES: 20 kasser ble destruert for å hindre omsetning. Foto: Arbeidstilsynet

– Jordbær spises ofte rett fra kurven og da er det særlig viktig med god hygiene, sier avdelingssjef Kjersti Søli i Mattilsynet avdeling Vestfold.

Fare for forurensing av bærene gjorde at Mattilsynet påla virksomhetene å sørge for tilfredsstillende toalettforhold nær åkrene og forbød salg av bær som var plukket inntil slik løsning var på plass.

Ved ett tilfelle ble 20 kasser plukkede bær beslaglagt og destruert for å hindre omsetning.

– Dette var kasser som var klargjort for salg og for å hindre at disse kom ut på markedet, ble de destruert, sier Søli.

Flere kontroller

Den siste tiden er det gjennomført en omfattende kartlegging og kontroller rettet mot jordbærprodusenter i Vestfold. Aksjonen har et særlig fokus på utnyttelse av sårbar arbeidskraft i form av utenlandske sesongarbeidere.

Flere titalls ansatte fra Arbeidstilsynet, Sør-Øst politidistrikt, Skatt Sør, NAV Kontroll og lokale skatteoppkrevere deltok i aksjonen.

I tillegg deltok representanter fra Mattilsynet, Tollvesenet, ulike kommuner, brannvesen og el-tilsyn.

Kummerlige bo- og sanitærforhold

Mange arbeidstakere hadde ingen arbeidsavtale, og der de hadde dette var avtalene mangelfulle.

Produsentene hadde heller ikke kontroll på arbeidstakernes arbeidstid. Dette er alvorlig og gjør det vanskelig for myndighetene å sjekke om arbeidstakerne får den minstelønnen de har krav på.

Ved flere steder avdekket a-krimsenteret kummerlige boforhold for sesongarbeidere som var til fare for liv og helse, noe som resulterte i at disse stedene ble stengt.

I tillegg ble det avdekket mangelfulle sanitære forhold. Flere steder var det ikke tilgjengelige toaletter eller lang vei til toaletter som fungerte, og det manglet håndvask med rennende rent vann, såpe og papir.

ELENDIGE BOFORHOLD: Et kjellerlokale fungerte som kjøkken. Forholdene ble ansett som så alvorlige at stedet ble stengt av Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

– Uakseptabelt

Det er avdekket alvorlige og uakseptable forhold for utenlandske sesongarbeidere, både når det gjelder arbeidsbetingelser, innkvartering og sanitærforhold.

Fem større gårder i Vestfold ble kontrollert og ved tre av dem var forholdene slik at det medførte reaksjoner.

– At vi finner slike forhold i bransjen er dessverre ikke noe nytt. Funnene bekrefter at det fortsatt er en bransje med store utfordringer. Dette kommer a-krimsenteret til å følge videre opp. Slik vil vi ikke ha det i norsk arbeidsliv, understreker talsperson for a-krimsenteret, Marianne Pedersen.