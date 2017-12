Familiebildene lyver

For bildemanipulering foregår også i norske familier, forteller fotografer NRK har kontaktet. – Noen ganger har jeg til og med byttet hoder, sier fotograf Torstein Gamst i Pixlight i Tønsberg.

– Hvis du har en familie på seks hvor alle bildene er fine, men hvor et familiemedlem ser bra ut på kun ett av bildene, så kan det hende at vi flytter hodet over til det andre bildet.

Heldigvis sto han som skulle fjernes ytterst, så han ble til tujahekk fotograf Kristine Hellemo Larsen

Vi laget vårt eget familieportrett med kolleger i NRK, og ved hjelp av proff-fotograf Torstein Gamst. Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Bildemanipulering er ikke noe nytt, og har lange tradisjoner i land vi helst ikke sammenligner oss med. Josef Stalins propagandaavdeling i det gamle Sovjetunionen hadde mange eksperter på billedmanipulering som både fjernet og monterte inn folk på Stalins ordre.

Blant de mest kjente bildene er portrettet av Stalin sammen med sjefen for Sovjets hemmelige politi, Nikolai Yezjov, ved Volga. I den siste versjonen er Yezjov sporløst borte. Falt han i elva?

Yezjov ble retusjert vekk fra alle offentlige bilder i Sovjetunionen etter at han falt i unåde. Foto: Ukjent fotograf

Diktatorene Hitler og Mussolini var også glade i å pynte litt på sannheten, eller omskrive historien. På en kjent bilde av Mussolini til hest er for eksempel stallgutten som holder hesten retusjert bort. På den måten ser diktatoren mer mandig ut. Denne siden har mange eksempler på bildemanipulering.

Piece of cake! [Men] litt ekstra jobbing der han holdt hånda rundt kona, som han ga fyken etter storfamiliebildet fotograf Andreas Bjørge

Dataprogrammer har revolusjonert fotofaget, og gitt dagens fotografer muligheter Stalins menn ikke engang kunne drømme om. Det sovjetterne brukte mange timer på å få til mørkerommet krever bare noen tastetrykk på en pc i dag.

– Det er som regel enkelt å fotoshoppe vekk en person, bekrefter Torstein Gamst. Alternativt kan den som skal fjernes bli til et tre eller en del av en bygning. Han har også opplevd at enkelte familiemedlemmer blir plassert litt ut på kanten av bildet, slik at personen blir lett å fjerne digitalt.

– Det kan være den nye kjæresten til datteren, som resten av familien er litt usikre på.