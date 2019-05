– Han har surra seg fast i treet, opplyser operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Øst politidistrikt.

Tønsbergs blad skriver at dette et et av mannens første hopp alene etter et fallskjermkurs.

Politiet fikk melding om den uheldige fallskjermhopperen ved Jarlsberg flyplass like før klokka 15. Brannvesenet har forsøkt å hjelpe mannen ned, men det har ikke vært mulig å nå opp til stedet der han henger fast. Et klatrelag er tilkalt. Det er også stolpeklatrere fra Skagerak Energi.

Høyt henger han, men sur er han ikke. Tvert imot. Ifølge Tønsbergs blad synger han «Ta livet som det faller seg». Aftenposten skriver at den lystige fallskjermhopperen er et kjent ansikt fra en norsk realityserie på TV.

Det er vanskelig for brannvesenets stigebil å komme til inne i skogen ved flyplasen utenfor Tønsberg.

– Risikosport

Hovedinstruktør Siri Victoria Lund i Tønsberg fallskjermklubb forteller til NRK at mannen var en av flere hoppere i flyet.

– Dette er en risikosport. Det skjer innimellom at noen sitter fast i et tre, sier hun. Lund ønsker ikke å opplyse om hvor erfaren fallskjermhopperen er.

Mannen skal være uskadd.