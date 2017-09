Færre dødsulykker i trafikken

Fem personer har mistet livet på Vestfold-veiene hittil i år. Det viser en oversikt fra Statens vegvesen. På landsbasis er antallet på trafikkdrepte 76 hittil i år. Dette er andre år på rad at Norge er et av de beste trafikksikkerhetslandene i Europa, med færrest drepte i trafikken per innbygger, ifølge vegvesenet.