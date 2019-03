Færder kommune risikerer bot etter dødsfall

– Siktelsen er tatt ut basert på den informasjonen vi har, sier politiadvokat Katrine Christensen Brygard til NRK.

Hun vil ikke gå nærmere inn på hva kommunen har gjort eller ikke. Men bakgrunn for siktelsen handler om for dårlig organisering av omsorgstjenestene.

– Kommunen har ansvaret for de nødvendige kontrollrutinene, retningslinjer og opplæring av ansatte, sier Brygard.

Bestemmelsen i loven som kommunen er siktet for å ha brutt, skal sørge for at for at de som jobber med helse er i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

Politiadvokaten sier kommunen nå kan risikere å få en bot.

– Hvor stor boten kan bli, er det vanskelig å si noe om nå, sier Brygard.

Ble brannskadet

Det var torsdag forrige uke at en beboer på 51 år ved Oserødmyra bofellesskap døde på sykehus etter å ha blitt badet i for varmt vann. Mannen ble senket ned i vannet ved hjelp av en heis.

Tidligere denne uken ble det kjent at også en kvinne er siktet i saken. Hun er også siktet for brudd på helsepersonelloven.

Preget rådmann

Toril Eeg, rådmann i Færder kommune er ikke overrasket over siktelsen.

– På bakgrunn av de dokumentene vi har sendt til politiet som vi ble mistenkt for tidligere, så har de valgt å sikte oss. Det betyr at dette har ikke vært bra nok, sier Eeg.

PREGET: Rådmann Toril Eeg i Færder kommune. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Parallelt med politiets undersøkelser, gjør kommunen sine egne. Saken skal også granskes av Fylkeskommunen.

Eeg sier saken har gått hardt innpå alle ansatte i kommunen.

– Ikke bare de som er direkte involvert, men alle ansatte i Færder kommune, sier rådmannen.