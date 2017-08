Få dropper reiser til Spania etter terror

Veronica Fox-Wilhelmsen, som jobber ved servicesenteret på Torp Sandefjord lufthavn, forteller at det ikke har kommet avbestillinger på avganger til Spania etter torsdagens terrorangrep i Barcelona.

– Alt har vært som normalt her. Det som har skjedd er tragisk, men jeg tror de fleste velger å leve som normalt.

Hun synes det er vanskelig å si om folk nå er i ferd med å venne seg til slike hendelser.

– Jeg tror folk innerst inne tenker på det, men at de velger å ikke la det ødelegge.

Tar forholdsregler

Ekteparet Chris og Jean Brøvig fikk med seg nyheten om terrorangrepet, men vurderte aldri å droppe en planlagt reise til Málaga.

– Jeg tror ikke det er noe verre i Spania enn andre steder. Det er ekkelt, men skremmer oss ikke.

Likevel innrømmer de at de sannsynligvis kommer til å ta noen forholdsregler.

– Vi kommer kanskje til å unngå steder med store menneskemasser.

IKKE REDD: Chris Brøvig tror ikke terrorfaren er større i Spania enn i andre land. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Flyselskapene merker lite

Astrid Mannion-Gibson, pressekontakt i Norwegian, opplyser til NRK fredag formiddag at de har hatt noen få henvendelser fra reisende som ønsker å endre reiseplanene sine.

– Men vi forventer ikke at dette kommer til å endre reisemønsteret til nordmenn, basert på tidligere erfaringer fra Nice, Paris og London. Passasjerer som har billetter med Norwegian til Barcelona kan få endret avreisen sin frem til 7. september uten ekstra kostnad. Passasjerer kan også få full refusjon dersom de bestiller ny billett til et annet reisemål med Norwegian, legger hun til.

SAS er også blant flyselskapene som flyr til den spanske byen. De har en flyvning fra Arlanda i Sverige til Barcelona fredag, og flere avganger fra Oslo og Arlanda i helgen.

– Det er dypt tragisk og vi følger naturligvis utviklingen nøye. Våre tanker går først og fremst til dem som er berørt direkte av den tragiske hendelsen. Per nå har vi ikke informasjon om at det er mange passasjerer som tar kontakt for ombookinger, men vi tilbyr selvfølgelig ombooking for våre passasjerer hvis de ikke ønsker å reise til Barcelona i helgen, sier pressekontakt Tonje Sund.

Blir passasjerer redde for å reise etter slike hendelser?

– Helt overordnet opplever ikke SAS en nedgang på destinasjoner på grunn av eventuell terrorfrykt, sier hun.

Sund legger til at de av og til kan se en liten endring umiddelbart etter slike hendelser, men at det generelle reisemønsteret ikke påvirkes.