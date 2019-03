Det var søndag kveld at politiet ble varslet om at en kvinne var blitt overfalt av en mann da hun var ute og trillet en barnevogn på Sem i Tønsberg. De meldte at overfallet hadde et seksuelt preg.

Tirsdag opplyser politiet at de trenger tips i saken.

Sør-Øst politidistrikt fortsetter tirsdag etterforskningen etter at en kvinne i 30-årene søndag kveld ble utsatt for en overfallsvoldtekt på Sem utenfor Tønsberg, skriver de i en pressemelding tirsdag.

Videre står det at overfallet skjedde mellom klokken 21.30 og 21.45 i området rundt Olav Digresvei.

– Vi har fått avhørt fornærmede, og har således et bilde av hva som har skjedd, sier politiadvokat Lise Dalhaug.

Ber om tips

Mannen skal ha truet kvinnen med et skrujern, og hun har gitt en beskrivelse av ham.

– Gjerningsmannen er blitt beskrevet som cirka 20-40 år, normal kroppsbygning, og med mørkt hår som er kort på siden. Kvinnen som ble overfalt mener også han ser ut som om han er fra Midtøsten. Han skal ha vært ikledd mørke klær og skal ha hatt på seg en refleksvest, forteller Dalhaug.

Sør-Øst politidistrikt har bedt om hjelp fra Kripos i den videre etterforskningen.

– Vi ber om at de som alle har gjort observasjoner i området rundt Langerød og gamle E18 og ved Semsbyen i tiden mellom kl. 21.15 og 22.00 tar kontakt med oss. Vi ønsker også å presisere at alle observasjoner i det aktuelle området er interessante, og kan være med på å legge det store puslespillet, sier Dalhaug.