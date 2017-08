Enige om grensejusteringer

Horten og Re kommuner er enige om grensejusteringer for tre områder. Et område ved Skoppum og et ved Helland går til Horten kommune, mens et område ved Haugan industriområde går til Re kommune. Endringene vil gjelde fra 1. januar 2020 og er sendt til Fylkesmannen for godkjenning, skriver Gjengangeren.