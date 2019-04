En person siktet for voldtekt på Sem

Det var søndag kveld for litt over en uke siden at en kvinne i 30-årene skal ha blitt overfalt og voldtatt i et boligområde på Sem utenfor Tønsberg da hun var ute på en kveldstur.

Overfallet skal ha skjedd mellom klokken 21.30 og 21.45 i området rundt Olav Digres vei. Kvinnen trillet på en barnevogn og skal ha blitt truet med et skrujern.

Politiet har siden overfallet mottatt mange tips, og har etterforsket bredt, opplyser Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding tirsdag formiddag.

Kripos har vært inne i etterforskningsarbeidet.

– En enorm lettelse

Kvinnens bistandsadvokat Torunn Haug opplyser til NRK at de ble orientert om pågripelsen mandag kveld.

– Det er selvfølgelig noe som gjør min klient veldig lettet og tilfreds. Nå slipper hun å gå rundt og være redd for å møte ham, sier hun.

– Hvordan går det med henne?

– Det går etter forholdene bra. Hun får bistand fra fagpersoner, og den støtten hun trenger. Det var en enorm lettelse å høre at han var tatt, sier Haug.