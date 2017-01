Det var da Noralf Ronthi og en kompis gikk tur på Buerstad på Nøtterøy søndag ettermiddag, at de fikk øye på elgen.

– Vi kom til det jeg tror er et sommerhus, og der var det en huske av et gummihjul på utsiden av eiendommen. Elgen satt fast i husken, sier han.

Det ser ut til at elgen har satt geviret fast i tauet som husken er festet i.

– Den har sannsynligvis ligget der ganske lenge, for den var nedfrosset og øynene var spist ut, forteller Ronthi.

Han synes det er en trist hendelse.

– Det er et forferdelig syn. Jeg vil tro at det er veldig sjeldent slikt skjer. Men hva kan man gjøre? Husken kunne jo vært fjernet, men det er ingen som tenker på sånne ting. Det var ikke noe pent syn og det er veldig trist.

Tørstet i hjel

Elgforsker Jon Arnemo ved Høgskolen i Innlandet sier at elgen, som han tror var en yngre okse, trolig har tørstet i hjel.

– Etter to-tre dager uten drikke, er elgen så uttørket at den dør av vannmangel. I tillegg vil et slikt dyr kjempe for livet og for å komme seg løs. Det vil bidra til en del uheldige fysiologiske endringer, sier han og fortsetter:

– De blir varme, de får muskelskader, det blir endringer i blodbildet og i verste fall nyresvikt. Det er en rekke ting som kan tilkomme i tillegg til det primære problemet, som etter hvert blir vannmangel.

Forskeren har tidligere sett to-tre eksempler på at en huske har forårsaket elgdød.

– Dette er et av mange rare, hendelige uhell som vi ser med elg og annet vilt. De er jo litt nysgjerrige, og de går seg fast i tauverk, netting og gjerder. Det er trist for dyret, men dessverre er det ikke helt uvanlig, sier han.

ELGFORSKER: Jon Arnemo forteller at elg som setter fast geviret ofte dør, med mindre ulykken skjer kort tid før grevirfelling og at elgen frigjøres på den måten. Foto: Det Skandinaviske Bjørneprosjektet

Kontakt kommunen

Viltansvarlig på Nøtterøy, Lars Bøen-Johnsen, kan imidlertid fortelle at det ikke er så mye elg på Nøtterøy, og at det er sjeldent han hører om ulykker som dette.

– Det er mye rådyr her og det har skjedd at jeg har fått melding om rådyr som har satt seg fast i gjerder, men også det hører til sjeldenhetene, sier han.

Bøen-Johnsen ønsker at dem som kommer over slike hendelser, kontakter kommunen.